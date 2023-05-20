توزر: لقاء إقليمي مفتوح بمشاركة 8 ولايات احتفالا بخمسينية الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري

احتفالا بمرور 50 سنة على إحداثه، نظّم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، اليوم السبت، لقاء احتفاليا إقليميا في السوق الأسبوعية بمدينة توزر شاركت فيه 8 ولايات، وتضمن خدمات خيمة تحسيسية، وحملات للتقصي المجاني لسرطان الثدي، والسكري، وضغط الدم، ومرض فقدان المناعة المكتسبة.

وقدّمت الخيمة خدماتها المتنوعة من تحسيس في مجال الصحة الإنجابية، والتعريف بأنشطة الديوان لفائدة عدد كبير من المواطنين، تخللته فقرات تنشيطية وملتقى أجيال الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمشاركة إطارات من الولايات الثماني المشاركة.

وحسب المندوب الجهوي للديوان بتوزر، إبراهيم مركيش، ستتواصل بمناسبة الخمسينية عدة أنشطة احتفالية وحملات تحسيس في مختلف مناطق ولاية توزر تهم برامج الصحة الإنجابية والامراض المنقولة جنسيا.

وأوضحت خديجة البوبي وهي قابلة إشراف بالمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بتوزر أن تنظيم هذه التظاهرة بالسوق الاسبوعيّة وتأمين خدمات تقصي مرضي السكري وضغط الدم بالخيمة، يهدف إلى استقطاب المواطنين من خلال هذه الخدمات من أجل التعريف أكثر بخدمات الديوان الأخرى.

وأضافت أن مختلف حملات الديوان تركز على أهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي للوصول الى نتائج إيجابية في الحد من انتشار المرض، مؤكدة اقبال النساء على حملات تقصي سرطان الثدي في مختلف المحطات التي ينظمها الديوان بما يؤكد الوعي بضرورة التقصي المبكر للمرض.

وأكدت أن الديوان اعتمد توجهات جديدة من خلال الاهتمام بالصحة الإنجابية وأنشطة أخرى تهتم بالجنسين من ذلك أنشطة فضاء صديق الشباب وهو فضاء يستقطب الشبان من الجنسين ويوفر خدمات متنوعة للحماية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من ذلك التدخين وادمان المخدرات وادمان وسائل الاتصال الالكترونية، كما يؤمن خدمات متنوعة في مراقبة الحمل، ومراقبة السرطانات الانثوية (سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم)، والمتابعة الصحية للمرأة ما بعد سن اليأس خاصة لارتفاع خطر الإصابة بالسرطانات في هذه السن.



