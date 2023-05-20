تنظيم الأيام الجهوية للتشغيل في القطاع السياحي من 24 إلى 31 ماي 2023 بولايات نابل والمنستير والمهدية وسوسة ومدنين

تنظم الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بالشراكة مع الوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة والغرفة الوطنية للهياكل الخاصة للتكوين المهني بالتعاون مع منظمة "سويس كونتاكت " أياما جهوية للتشغيل في قطاع السياحة.

وتشمل الأيام الجهوية، في مرحلة أولى، ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين خلال الفترة الممتدة من 24 الى 31 ماي الجاري لتلبية عروض شغل تصل إلى 2000 عرض شغل مؤكدة، على ان يتم في مرحلة ثانية تنظيم أيام جهوية بطبرقة وولاية تونس التي تستأثر بأكثر من 1000 عرض شغل وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر جوان 2023.

وتهدف هذه المبادرة التي أطلقتها وزارتا السياحة والصناعات التقليدية و التشغيل والتكوين المهني خلال شهر أفريل 2023، في إطار تكامل عمل مختلف مؤسسات الدولة، إلى تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية في قطاع السياحة من الموارد البشرية واليد العاملة المتخصصة

كما تطمح هذه المبادرة إلى العمل على ضمان أوفر ظروف نجاح الموسم السياحي الحالي خلال فترة الذروة إلى جانب ادماج أصحاب الشهائد العليا وخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني بمختلف المؤسسات السياحية بما يضمن مزيد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والترويج لتونس كوجهة سياحية مميزة وذات قدرة تنافسية عالية.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة التونسية في أفق سنة 2035.









