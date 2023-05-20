اريانة: الإعلان عن جوائز الدورة الأولى لجائزة مصطفى الفارسي للأدباء الشبان لبلدية أريانة

فازت الأديبة الشابة مروى حرزلي بجائزة القصة للدورة الأولى "لجائزة مصطفى الفارسي للأدباء الشبان،" في حين آلت جائزة الرواية للكاتبة الشابة أحلام المكي القدر عن روايتها "في غياهب الحب"، كما تحصلت المجموعة القصصية "في الجهة الأخرى من العالم " للروائي الشاب على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وتم الإعلان عن جوائز الدورة الأولى "لجائزة مصطفى الفارسي للأدباء الشبان لجنسي الرواية والقصة، التي تنظمها الجمعية الثقافية لبدية أريانة خلال حفل انتظم مساء الجمعة بقصر بن عياد (مقر بلدية أريانة).

وتكونت لجنة التحكيم التي ترأسها منصور مهني كل من جلول عزونة وسعد برغل وعبد الوهاب براهم والمنصف بلحولة.

وكانت الجمعية الثقافية لبلدية أريانة أعلنت عن فتح باب الترشح لجائزة مصطفى الفارسي للأدباء الشبان لجنسي الرواية والقصة بداية من غرة نوفمبر إلى غاية 31 ديسمبر 2022.

وقد حددت قيمة جائزة الرواية ب 7 ألاف دينار في حين تبلغ قيمة جائزة القصة 5 ألاف دينار، شرط ألا يتجاوز عدد صفحات الرواية 120 صفحة، أما القصة فيجب أن تكون أقل من 70 صفحة، ومن شروط المشاركة في الجائزة أن يكون المؤلف تونسيا يبلغ من العمر بين 18 و40 سنة وأن يكون الإصدار منشورا ومحررا أصلا باللغة العربية.





