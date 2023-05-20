تعزيز التعاون الثنائي بين تونس ودولة الإمارات محور لقاء بين وزير الخارجية ونظيره الإماراتي بجدة

مثلت مسيرة العلاقات التاريخية المميزة بين تونس ودولة الإمارات وسبل تعزيز التعاون الثنائي، محور لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، مع نظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة شخبوط بن نهيان آل نهيان، في إطار مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية المنعقدة بجدة أمس الجمعة.



كما تناول اللقاء، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات الكبيرة المتوفرة بهما، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية اليوم السبت.



وأكّد الوزيران، أهمية تكثيف نسق زيارات كبار المسؤولين والوفود من الجانبين، والتحضير الجيد للاستحقاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.



