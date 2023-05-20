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مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة اقتصادية من 13 إلى 17 جوان 2023 إلى بوخارست وبراهوفا ( رومانيا)

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 14:54 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يعتزم مركز النهوض بالصادرات، تنظيم بعثة اقتصادية من 13 إلى 17 جوان 2023 ، إلى بوخارست وبراهوفا ( رومانيا) وذلك بالتعاون مع السفارة التونسية في بوخارست.
وأوضح المركز، أن هذه المبادرة، تهدف إلى الاستفادة الكاملة من الإمكانيات التي تتوفر في السوق الرومانية، كما ستركز على قطاعات الأغذية الزراعية والنسيج والملابس والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في إطار برنامج البعثة ، سيتم تنظيم منتدى اقتصادي تونسي روماني في مقر غرفة التجارة والصناعة الرومانية ( 13 جوان 2023).
ويتخلل المنتدى، لقاءات ثنائية وزيارات للشركات، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية الرومانية، بالإضافة إلى تنظيم
معرض مصغر للمنتوجات التونسية في فضاء تجاري روماني

وأشارالمركز إلى أن هذه البعثة مؤهلة للحصول على دعم مالي، مشيرا إلى أن آخر أجل للقيام بالتسجيل حدد يوم 26 ماي 2023.

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