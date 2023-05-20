كاس سلمان للاندية العربية - الاتحاد المنستيري يستضيف المحرق البحريني برغبة تحقيق فوز عريض لقطع نصف طريق التاهل الى النهائيات

يدخل الاتحاد المنستيري مواجهته امام المحرق البحريني غدا الاحد على ملعب مصطفى بن جنات بداية من الساعة السادسة مساء لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس سلمان للاندية العربية لكرة القدم برغبة تحقيق فوز باكبر فارق ممكن من الاهداف لقطع خطوة هامة على درب التاهل الى المرحلة النهائية لهذه المسابقة المقررة خلال الصائفة المقبلة بالمملكة العربية السعودية.



ومع عودة ركائزه الاساسية خصوصا الثنائي بشير بن سعيد في حراسة المرمى ولاعب ارتكاز منتخب النيجر يوسوف اومارو والمهاجم زياد العلوي اثر تعافيهم من الاصابة، استرجع الاتحاد المنستيري الكثير من ثوابت لعبه خصوصا من الناحية الدفاعية وهو ما تجسد مؤخرا في عدم اهتزاز شباكه في المباراتين الاخيرتين لسباق البطولة امام الاولمبي الباجي 3-صفر والنادي الصفاقسي صفر-صفر.



وبعد ازاحته في الدور التمهيدي الاول نادي فحمان اليمني بسهولة اثر الفوز ذهابا 4-صفر وايابا 2-صفر، يطمح ابناء المدرب عماد بن يونس الى مواصلة مشوارهم بثبات في هذه المسابقة العربية التي اصبحت في نهاية الموسم الحالي الهدف الرئيسي للفريق لكن المهمة ستكون حتما اكثر صعوبة من الدور الماضي باعتبار ان المحرق البحريني يعتبر من اقوى الاندية في بلاده بسجل حافل بالالقاب يحتوي على 35 بطولة و33 كاسا فضلا عن تتويجه بكاس الاتحاد الاسيوي عامي 2008 و2021 وبلوغه الدور النهائي لكاس الاندية العربية البطلة 1993 عندما خسر امام الترجي الرياضي بتونس بثلاثية نظيفة.

ورغم ان الاتحاد المنستيري سيكون مدعوا للمجازفة اكثر بالهجوم لانجاح رهان التهديف مع توفر العديد من الحلول والخيارات للاطار الفني خصوصا بعد عودة زياد العلوي وتواجد هيكل الشيخاوي وادريس المحيرصي والمالي ابو بكر تراوري مع دور لاعبي الرواقين هشام بكار والجزائري محمد امين بوزيان في خلق التفوق العددي على الاطراف وكسر التكتل الدفاعي للمنافس في المحور، فان ذلك لا يعني التغافل عن الواجب الدفاعي للمحافظة على نظافة شباك الحارس بشير بن سعيد قبل موعد جولة الاياب في المنامة يوم 30 ماي الجاري.

يذكر ان كرة القدم التونسية ممثلة ايضا في هذه المسابقة العربية بكل من الترجي الرياضي المعفى من خوض الادوار التمهيدية والنادي الصفاقسي الذي سيكون على موعد من جانبه في الدور التمهيدي الثاني مع الهلال السوداني بعد ازاحته في الدور الماضي نادي قطر القطري.





