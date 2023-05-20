وزير السياحة يؤكد دعم مشروع "ClicK’airouan 2.0" لدفع السياحة الثقافية بالجهة عبر التسويق الرقمي

اكد وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، لدى لقائه، الجمعة، مجموعة من الشباب من ولاية القيروان أصحاب مشروع "كليك القيروان" دعمه لهؤلاء الشباب ولمشروعهم الطموح في جزئه الثاني "ClicK’airouan ".



وسيتم تنفيذ مشروع "ClicK’airouan" خلال سنة 2023 وهو يرمي إلى دعم السياحة الثقافية بولاية القيروان عن طريق التسويق الرقمي وخلق مسالك سياحية مبتكرة بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان بالإضافة إلى دعم الترويج لمختلف منتوجات الصناعات التقليدية بالجهة.



ويهدف مشروع "كليك قيروان" إلى إحياء وتثمين التراث المادي واللامادي لمدينة القيروان والترويج للسياحة الثقافية بالجهه، وفق بلاغ لوزارة السياحة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار انفتاح وزارة السياحة على مكونات المجتمع المدني وابداعات الشباب وتحفيزه ليكون فاعلا وقوة اقتراح وصاحب مبادرة بمختلف جهات الجمهورية بهدف الترويج المحلي وتثمين ما تزخر به الجهات من مقومات سياحية وثقافية وموروث مادي ولامادي وصناعات تقليدية وهي عناصر تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة التونسية.



وتتوفر لمشروع "كليك القيروان" منصة احدثت بدعم صندوق الثقافة للجميع التابع لسفارة المانيا بتونس وانجزتها جمعية شباب يغير بالشراكة مع المندوبية الجهوية للسياحة بالقيروان بمساهمة من اساتذة جامعيين وباحثين مختصين في الموروث القيرواني.



