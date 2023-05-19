رابطة ابطال افريقيا - الاهلي المصري يكرر فوزه على الترجي الرياضي ويصعد الى النهائي

تاهل الاهلي المصري الى الدور النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه الترجي الرياضي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي لحساب اياب الدور نصف النهائي.





وكان الاهلي حسم ايضا مباراة الذهاب قبل اسبوع على ملعب حمادي العقربي برادس بثلاثية نظيفة ليتاهل الفريق المصري للمرة الرابعة على التوالي للدور النهائي للمسابقة القارية حيث سيضرب موعدا مع المترشح من الدور نصف النهائي الثاني المقرر ايابا غدا السبت في بريتوريا بين صن داونز الجنوب افريقي والوداد الرياضي المغربي (الذهاب في الدار البيضاء صفر-صفر).

وبعد حصول القطيعة مع المدرب نبيل معلول في اعقاب لقاء الذهاب، تولى انيس البوسعايدي مهمة الاشراف الفني للترجي ودخل المباراة بتشكيلة مشابهة تقريبا لمقابلة الجمعة الماضي حيث لم يطرأ عليها مع تواصل غياب بعض الركائز الاساسية على غرار الليبي حمدو الهوني والجزائري رياض بن عياد بسبب الاصابة سوى تغييرين في وسط الميدان باقحام الثنائي غيث الوهابي وانيس البدري مكان المغربي صابر بوقرين ومعتز الزدام اللذين دخلا لاحقا كبديلين.

وعرف اداء زملاء محمد علي بن رمضان تحسنا مقارنة بمواجهة الذهاب حيث كان الفريق اكثر تنظيما وافضل انتشارا خصوصا في الحالة الدفاعية لكن الحلول لم تكن متوفرة بالشكل المطلوب في الوضعية الهجومية رغم الحصول على العديد من ركلات الركنية لم تثمر بسبب سوء التنفيذ وحسن تمركز دفاع الاهلي الذي حافظ اليوم رغم غياب حارس مرماه وقائده محمد الشناوي بداعي الاصابة على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي في رابطة الابطال الافريقية.

وجاء هدف المباراة في الدقيقة 22 بعد تمريرة طويلة من الجنوب افريقي بيرسي تاو في ظهر دفاع الترجي في اتجاه حسين الشحات الذي استغل سوء تغطية من الظهير محمد بن علي لينفرد بالحارس صدقي الدبشي قبل ان يغالطه ويضع الكرة في الشباك (22) لينقاد الترجي الى خسارته الرابعة على التوالي بين البطولة الوطنية ورابطة الابطال الافريقية.



