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القصرين : الغرفة الجهوية للمخابز  تدعو منظوريها  التوقف عن العمل أيام 5 و 6 و7 جوان المقبل

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 21:25 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أصدرت الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين اليوم الجمعة، بيانا دعت فيه جميع أصحاب المخابز بالجهة إلى التوقف عن العمل أيام 5 و 6 و7 جوان المقبل وذلك بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية لمدة 14 شهرا.

وطالبت الغرفة منظوريها إلى الالتزام بقرار التوقف عن العمل والمطالبة بصرف جميع مستحقاتهم المالية والترفيع في حصة المخابز ذات 118 قنطار شهريا .

كما دعت الغرفة عقب إجتماع عقدته اليوم في مقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين بحضور كافة أصحاب المخابز بالجهة ، السلط الوطنية وعلى رأسها وزارتا التجارة والمالية إلى عقد جلسة عمل مع ممثلي القطاع مع طلب تدخل سلطة الإشراف لصالح أصحاب المخابز التي تعتمد بعض المطاحن خصم جزء من كمياتها الشهرية وطلب توضيح في الغرض وفق نص البيان .

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