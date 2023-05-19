كاس تونس لكرة اليد - مكارم المهدية يفوز على نادي ساقية الزيت 29-25 ويمر الى الدور النهائي

تاهل مكارم المهدية الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023 بفوزه على ضيفه نادي ساقية الزيت بنتيجة 29-25 في مباراة الدور ربع النهائي التي اقيمت اليوم الجمعة بقاعة المهدية.

وسيلاقي مكارم المهدية في الدور النهائي المقرر يوم الجمعة 2 جوان المقبل بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس المتاهل من مباراة الدور نصف النهائي الثاني التي ستجمع غدا السبت بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بقاعة طبلبة بين نسر طبلبة والترجي الرياضي حامل اللقب.



الدور نصف النهائي

الجمعة 19 ماي 2023

قاعة المهدية

مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت 29-25

السبت 20 ماي 2023

قاعة طبلبة (س 15 و30 دقيقة)

نسر طبلبة - الترجي الرياضي





