مكتب المجلس يقرر في أول اجتماع له عقد الجلسة العامة الانتخابية للجان يوم الثلاثاء المقبل

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب في أول اجتماع له، بعد ظهر اليوم الجمعة بقصر باردو، عقد الجلسة العامة الانتخابية للجان يوم الثلاثاء 23 ماي 2023 بداية من الساعة العاشرة صباحا، ، وفق بلاغ أصدره البرلمان.



وعبّر رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن ارتياحه للتوصّل إلى اسكتمال تركيبة المكتب، معتبرا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على المضي قدما نحو تسريع إنهاء تركيز هياكل المجلس والشروع في تجسيم الاستحقاقات المنتظرة.



كما أبرز الأهمية التي يكتسيها مكتب المجلس ودوره في إنجاح عمل المؤسسة البرلمانية وإحكام تنظيمها بالنظر إلى المهام التي أوكلها له النظام الداخلي معربا عن الأمل في أن تجري أشغاله في إطار من الانسجام والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوّة.



وذكّر رئيس المجلس بالمراحل التي مرّت بها تونس منذ إعلان قرارات 25 جويلية 2021 التي ساندها الشعب، وفق نص البلاغ، مضيفا أنها جاءت لوضع حدّ لترذيل الحياة السياسية والبرلمانية في تونس وإعداد رؤية جديدة لمستقبل أفضل للبلاد.



وحث على ضرورة أن يكون المجلس في مستوى تطلّعات الشعب وانتظاراته بممارسة وظائفه ومؤازرة مجهودات الدولة في إرجاع الأمل خاصة لدى الشباب الذي يبقى عماد مستقبل البلاد.



وأكّد رئيس المجلس التزامه بأن يكون ضامنا لإرادة النواب وتنفيذ ما يتم إقراره في إطار الاحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية المشتركة في خدمة البلاد والمصلحة العليا للوطن، مضيفا أن التماسك سيكون شعار المرحلة باعتباره الضامن الوحيد للنجاح ولتحقيق انتظارات الشعب التونسي وتطلعاته.



من جانبهم تناول أعضاء المكتب الكلمة مؤكّدين، وفق البلاغ، اعتزازهم بالانتماء إلى هذا الهيكل بالنظر إلى دوره المحوري في تسيير عمل المجلس في مختلف أوجهه.



وعبّروا عن استعدادهم للاضطلاع بالوظائف الموكولة إليهم والإسهام في إنجاح عمل المؤسسة البرلمانية في إطار من التوافق والشعور بالمسؤولية في تجسيم الأهداف المرجوة.



وفي نهاية الاجتماع تلا رئيس مجلس نواب الشعب القائمة الكاملة لأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب بعد استكمال الأعضاء من غير المنتمين إلى كتل، وفق الترتيب التالي:



- رئيس مجلس نواب الشعب : إبراهيم بودربالة

- نائب الرئيس: سوسن المبروك

- نائب الرئيس: الأنور المرزوقي

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع: حسام محجوب (كتلة الأمانة والعمل)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة: سامي بن عبد العالي (الكتلة الوطنية المستقلة)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية: بدر الدين القمودي (كتلة الخط الوطني السيادي)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم: أيمن البوغديري (كتلة لينتصر الشعب)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة: عزالدين التايب. (كتلة صوت الجمهورية)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني: محمد أمين الورغي. (كتلة صوت الجمهورية)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال: سيرين المرابط . (كتلة الأحرار)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام: الفاضل بنتركية. (الكتلة الوطنية المستقلة)

- نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى: رياض جعيدان (غير المنتمين)

- نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب: عواطف الشنيتي (غير المنتمين)



