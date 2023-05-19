تونس تتطلع الى دعم أممي لتنظيم المنتدى العربي والافريقي للعلوم والتكنولوجيا في أكتوبر 2023 - ليلى الشيخاوي

اكدت وزيرة البيئة، ليلي الشيخاوي، ان تونس تتطلع الى دعم الجهات الأممية من اجل تنظيم المنتدى العربي والإفريقي للعلوم والتكنولوجيا خلال شهر اكتوبر 2023.





وأضافت الشيخاوي ان تونس تتطلع، ايضا، الى مشاركة متميزة في فعاليات المنتدى العربي والافريقي للعلوم والتكنولوجيا، من طرف الدول ومخابر البحث العلمي بالمنطقتين العربية والإفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.



والقت الشيخاوي كلمة تونس خلال اجتماع التقييم نصف مرحلي لتنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 المنعقد بمقر منظمة الامم المتحدة بواشنطن تحت شعار "العمل معًا لتقليل المخاطر من أجل مستقبل صامد ومرن".





وحضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة، كسابا كوروشي، ونائبة الامين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مامي ميزوتوري.



ويعدّ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وهو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاما يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث، ولكن ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص بهدف منع نشوء كوارث والحد من المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة.



