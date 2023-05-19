"عدم توضيح ملكية عدد من المواقع الاثرية بباجة يعيق استغلالها اقتصاديا" (وليد العموري ممثل المعهد الوطنى للتراث).

قال ممثل المعهد الوطنى للترث بباجة وليد العموري إن عدم توضيح ملكية عدد من المواقع الاثرية بباجة يعيق استغلالها اقتصاديا.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة، ان عدم وضوح الملكية نتج عنه تعطل عدد من مشاريع الصيانة والتعهد، مؤكدا ان استكمال صيانة زاوية سيدى عبد القادر وبابا علي الصمادحي وكنيسة نوتردام دى روزا بمدينة باجة سيمكن من ادراجها ضمن المسلك السياحي للمدينة والذى تم تقديم تصور بشأنه حيث ينطلق من قصر الرئيس سابقا ويمر بنهج خير الدين باشا وبعدد من الزوايا وينتهي بمعلم القصبة.

كما دعا لتخصيص الزوايا والمواقع بمدينة باجة وتشريك المجتمع المدنى فى استغلالها وتثمينها.

وكانت الدورة الثانية لملتقي الفنون والمعارف التقليدية بباجة قد انتظمت من 12 الى 18 ماي الجاري بمدن قبلاط وعمدون وباجة تحت شعار "تراثنا موروثا حضاريا وموردا اقتصاديا" وتضمنت عددا من التظاهرات والمعارض للتعريف بتراث الجهة اضافة الى ندوة اثثها الخبراء والاكادميين وليد العموري وزهير بن يوسف ونورة العرفاوى حول المسلك السياحي لمدينة باجة وفرص استثمار ومساحة الاهدار لهذه الثروة والتراث المادى المشاهد والمرصود من خلال دفاتر عدول الاشهاد .



