رئيس البرلمان يتحادث مع سفير سويسرا بتونس و سفير روسيا بتونس



يستقبل سفير روسيا بتونس

وأكّد السفير السويسري بالمناسبة، "ما توليه بلاده من أهمّية لعلاقات التعاون والصداقة مع تونس، وحرصها على مواصلة دعمها في مختلف المجالات، ولاسيما منها الاقتصادية، والحوكمة ومساندة التحوّل الديمقراطي، إضافة الى الهجرة والتعاون مع المجتمع المدني"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب.وأشار من جهة أخرى إلى رغبة سويسرا في مزيد تعزيز التعاون في المجال السياحي، مشيرا في هذا الإطار إلى الأهمية التي يكتسيها النقل الجوّي بين البلدين وسبل تعزيزه لتحقيق الأهداف المرجوة.وبعد أن اعتبر أن "قُرب تونس من الفضاء الأوروبي يعدّ عنصرا هاما في تعزيز الاستثمار وتكثيف برامج الشراكة والتعاون"، أبرز الدبلوماسي أهمية عدد المؤسسات السويسرية في تونس، ملاحظا أن "تونس تعدّ رابع قوة صناعية في إفريقيا، وتملك رصيدا بشريا متخصصا ومؤشرات ايجابية تعدّ عوامل إنجاح التعاون التونسي السويسري".كما أبدى اهتمامه بالتطورات السياسية التي تشهدها تونس، "مؤكّدا تقديره لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية، تعزز مكانة تونس وتشجع على مواصلة دعمها اقتصاديا ومساندتها في مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها"، حسب نص البلاغ.من جهته أبرز رئيس مجلس نواب الشعب، "المستوى المتميز للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي ما فتئت تتطوّر منذ الاستقلال"، معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدّمه سويسرا إلى تونس، في شتى الميادين، وعن الرغبة في مواصلة هذا التعاون الثنائي وتطويره، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية وتكثيف الاستثمار.وأبرز كذلك خلال هذا اللقاء، "أهمية العلاقات البرلمانية وضرورة العمل المشترك على مزيد دعمها وتطويرها، بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون وتحقيق التقارب بين الشعوب".وقد أطلع بودربالة ضيفه، على "مسار البناء الذي تنتهجه تونس"، مبرزا التدابير التي تمّ اتخاذها منذ 25 جويلية 2021 بهدف الإصلاح، وكذلك الدور الهام الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية في هذا المجال، من خلال العمل التشريعي والرقابي.وشدّد رئيس البرلمان، في السياق ذاته، على "احترام تونس للحقوق والحريات"، مؤكّدا الأهمية التي يكتسيها المجتمع المدني، "باعتباره من دعائم تطوير المجتمع".كما استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نوّاب الشعب ظهر اليوم الجمعة 19 ماي 2023 بقصر باردو Alexandre ZOLOTOV، سفير روسيا بتونس، بحضور عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.وتقدّم السفير في بداية اللقاء بتهانيه الى رئيس المجلس، وسلّمه رسالة تهنئة من نظيره Viatcheslav Volodine رئيس مجلس الدوما الروسي بمناسبة انطلاق أشغال المؤسسة البرلمانية وانتخابه رئيسا لها.وأكّد ما يتميز به التعاون بين تونس وروسيا من تطوّر، والرغبة المشتركة في مزيد دعمه خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة. كما ابرز ما توليه بلاده من أهمية لعلاقاتها مع تونس، وأشار في هذا الإطار الى المؤتمر الاقتصادي الروسي الافريقي الذي ستحتضنه روسيا قريبا، معربا عن أمله في أن تشارك تونس في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى.وعبّر سفير روسيا بتونس عن تقديره للخطوات الإيجابية التي ما فتئت تقطعها تونس في مسار البناء الجديد، مؤكّدا أن ما تمّ تحقيقه يعدّ أرضية ملائمة لمواصلة التعاون القائم بين البلدين وتنويع مجالاته خاصة في المجال البرلماني. وأبرز في هذا الاطار ضرورة العمل على مزيد توطيد العلاقات بين البرلمانيين من البلدين وتوفير فرص اللقاء بينهما.وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن ارتياحه للعلاقات التاريخية الممتازة القائمة بين تونس وروسيا ولنسق التعاون الثنائي، مؤكّدا الرغبة في مزيد تطويره لاسيما في ميادين الاقتصاد والتجارة والسياحة. كما أشار الى أهمية التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم العالي، مبرزا في هذا السياق أهمية عدد الطلبة التونسيين الذي يزاولون دراساتهم الجامعية في روسيا وما يحظون به من حسن قبول.كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العلاقات البرلمانية واسهامها في مزيد توطيد العلاقات الثنائية ودفع التعاون. وشدّد على ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الزيارات لاسيما في إطار مجموعات الصداقة البرلمانية.وأطلع رئيس المجلس الضيف على التطوّرات التي ما فتئت تشهدها تونس، مبرزا بالخصوص التدابير التي تمّ اتخاذها منذ 25 جويلية 2021 وما رافقها من إجراءات تهدف الى إصلاح المسار، مشيرا الى نجاح المسار السياسي الذي أفضى بالخصوص الى انتخاب مجلس نيابي ليضطلع بالوظيفة التشريعية في خدمة البلاد.وشدّد بالمناسبة على حرص تونس على صون الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير التي تعدّ ثوابت ومكاسب أساسية لا رجعة فيها.