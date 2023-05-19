سيدي بوزيد: اختتام فعاليات شهر التراث بفقرات متنوعة من الموروث

اختتمت مساء الخميس فعاليات شهر التراث بسيدي بوزيد في دورتها 32 بفقرات متنوعة من الموروث الشعبي تحت شعار "تراثنا: موروث حضاري ومورد اقتصادي".

وقال والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي في تصريح لوات، إن "مثل هذه التظاهرات تعتبر مناسبة للاطلاع على الموروث بالجهة ووضع رؤية جديدة لتثمينه من أجل أن يكون بالفعل رافدا من روافد التنمية".

وأكد وجود عدد من المواهب في الصناعات التقليدية، مبرزا العمل على بلورة أفكار من أجل دعمها وادماجها في برامج التمكين الاقتصادي ليكونوا منتجين دائمين وليس فقط فترة المعارض، ولفت الى ضرورة تثمين الموروث الكبير الذي تزخر به الجهة وإيلائه المكانة التي يستحقها.

من جانبه، أفاد مدير المركب الثقافي ببئر الحفي شريف حمدوني أن أهم فقرات المهرجان تتمثل في معارض للباس التقليدي والفنون والحرف والأكلات الشعبية وبعض المنتوجات التقليدية وخاصة عروض في الشعر الشعبي والفروسية والتي تهدف جلها الى التعريف بالموروث المادي واللامادي بمنطقة بئر الحفي وللتحفيز على المحافظة عليه وتثمينه بشكل جيد.

ولاقت تظاهرة الاختتام لشهر التراث اقبالا من مختلف الفئات العمرية من الذين توافدوا لمتابعة الفقرات.



