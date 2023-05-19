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بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات-ربع النهائي): مولدية الجزائر يزيح حامل اللقب البنك التجاري الكيني 3-2

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 22:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نجحت سيدات فريق مولدية الجزائر للكرة الطائرة في التاهل الى الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة افريقيا للاندية للعبة التي تحتضنها تونس من 10 الى 23 ماي الجاي و ذلك عقب فوزهن على نادي البنك التجاري الكيني حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-22 و 25-27 و 20-25 و 25-16 و15-13 في ربع نهائي الذي جمعهما عشية اليوم الجمعة بقاعة نابل.
ويخوض ممثل كرة الطائرة النسائية التونسية النادي النسائي بقرطاج لقاء ربع النهائي مساء اليوم (س17) ضد فريق الجيش الرواندي.

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