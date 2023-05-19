بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات-ربع النهائي): مولدية الجزائر يزيح حامل اللقب البنك التجاري الكيني 3-2

نجحت سيدات فريق مولدية الجزائر للكرة الطائرة في التاهل الى الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة افريقيا للاندية للعبة التي تحتضنها تونس من 10 الى 23 ماي الجاي و ذلك عقب فوزهن على نادي البنك التجاري الكيني حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-22 و 25-27 و 20-25 و 25-16 و15-13 في ربع نهائي الذي جمعهما عشية اليوم الجمعة بقاعة نابل.
ويخوض ممثل كرة الطائرة النسائية التونسية النادي النسائي بقرطاج لقاء ربع النهائي مساء اليوم (س17) ضد فريق الجيش الرواندي.
ويخوض ممثل كرة الطائرة النسائية التونسية النادي النسائي بقرطاج لقاء ربع النهائي مساء اليوم (س17) ضد فريق الجيش الرواندي.
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