بطولة افريقيا للاندية للكرة الطائرة (سيدات-ربع النهائي): مولدية الجزائر يزيح حامل اللقب البنك التجاري الكيني 3-2

نجحت سيدات فريق مولدية الجزائر للكرة الطائرة في التاهل الى الدور نصف النهائي لمنافسات بطولة افريقيا للاندية للعبة التي تحتضنها تونس من 10 الى 23 ماي الجاي و ذلك عقب فوزهن على نادي البنك التجاري الكيني حامل لقب النسخة الماضية بنتيجة 3-2 تفاصيلها 25-22 و 25-27 و 20-25 و 25-16 و15-13 في ربع نهائي الذي جمعهما عشية اليوم الجمعة بقاعة نابل.

ويخوض ممثل كرة الطائرة النسائية التونسية النادي النسائي بقرطاج لقاء ربع النهائي مساء اليوم (س17) ضد فريق الجيش الرواندي.



