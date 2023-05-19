البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : تعديل برنامج مباريات الدور النهائي

ادخلت الجامعة التونسية لكرة السلة تعديلا على برنامج مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري وذلك على النحو الاتي //



الجولة الثانية

الاربعاء 22 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير

س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي



الجولة الثالثة

الثلاثاء 24 ماي 2023

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس

س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري



الجولة الرابعة

الجمعة 26 ماي 2023

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس

س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري



الجولة الخامسة

الاثنين 29 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير



س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي



الجولة الاولى

السبت 13 ماي 2023

قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)







يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.





