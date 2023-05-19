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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : تعديل برنامج مباريات الدور النهائي

Publié le Vendredi 19 Mai 2023 - 13:27 قراءة: 0 د, 38 ث
      
ادخلت الجامعة التونسية لكرة السلة تعديلا على برنامج مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري وذلك على النحو الاتي //

الجولة الثانية
الاربعاء 22 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي

الجولة الثالثة
الثلاثاء 24 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري

الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري

الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير

س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي

الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)



يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.


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