البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة : تعديل برنامج مباريات الدور النهائي

ادخلت الجامعة التونسية لكرة السلة تعديلا على برنامج مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة بين النادي الافريقي والاتحاد المنستيري وذلك على النحو الاتي //
الجولة الثانية
الاربعاء 22 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي
الجولة الثالثة
الثلاثاء 24 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري
الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري
الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي
الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)
يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.
الجولة الثانية
الاربعاء 22 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي
الجولة الثالثة
الثلاثاء 24 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري
الجولة الرابعة
الجمعة 26 ماي 2023
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس
س18/ النادي الافريقي / الاتحاد المنستيري
الجولة الخامسة
الاثنين 29 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
س18/ الاتحاد المنستيري / النادي الافريقي
الجولة الاولى
السبت 13 ماي 2023
قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي 92-89 (بعد تمديد الوقت)
يذكر ان الفريق الذي يفوز في 3 جولات يتوج بلقب البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة لموسم 2022-2023.
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