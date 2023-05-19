المنستير: انطلاق خدمات الشباك الموحد لفائدة 590 حاجا وحاجة يوم 23 ماي وانطلاق أوّل رحلة ذهاب نحو البقاع المقدسة يوم 9 جوان

يفتتح الشباك الموحد للحجيج في فضاء معرض المنستير الدولي الواقع طريق خنيس، خلال الفترة بين 23 و26 ماي الجاري، لفائدة 590 حاجا وحاجة، وفق ما أعلن عنه والي المنستير المنذر بن السيك خلال جلسة عمل انتظمت ظهر امس الخميس بمقر الولاية.



وتمت برمجة 10 رحلات ذهاب من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي نحو البقاع المقدسة، منها 06 رحلات نحو المدينة و04 رحلات نحو جدّة، على ان تنطلق الرحلة الأولى يوم الجمعة 9 جوان نحو المدينة المنورة، تليها رحلة يوم 10 جوان ثم رحلتين يوم 12 جوان ومثلها يوم 13 جوان، وفق ما أفاد به الوالي "وات".



وتكون رحلات الذهاب من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي نحو جدّة خلال أيام 15 و16 و 19 و21 جوان، وتكون رحلات الإياب من جدّة نحو مطار المنستير الحبيب بورقيبة أيام 3 و4 و6 و7 و8 جويلية، وتبدأ رحلات الإياب من المدينة المنورة نحو المنستير أيام 9 و11 و13 و15 جويلية.



من جهته، أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية محمّد عبيد "وات" بأنّ برنامج التلاقيح لفائدة الحجيج على مستوى 13 معتمدية، انطلق منذ 8 ماي الجاري ويتواصل إلى غرة جوان القادم وفق رزنامة ضبطتها الإدارة الجهوية للصحة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، إلى جانب تواصل الدروس التوعوية لفائدة الحجيج التى انطلقت في 2 ماي الجاري وتتواصل الى غاية يوم 4 جوان.



