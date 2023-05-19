رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره السوري بشار الاسد والمصري عبد الفتاح السيسي

متابعة -

وأعرب رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، عن بالغ سعادته بعقد هذا "اللقاء التاريخي" الذي قال انه" يعكس علاقات الاخوة بين تونس وسوريا بعكس ما ادعاه البعض في وقت من الأوقات بأنهم "أصدقاء سوريا في حين أنهم ساهموا في معاناة الشعب السوري لسنوات طويلة".ورحّب الرئيس قيس بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معربا عن امله في أن يستعيد هذا البلد الشقيق عافيته ويحافظ على وحدته واستقراره ويحسم الشعب السوري أمره بنفسه بعيدا عن كل التدخلات الخارجية حتى تعود سوريا منارة للعلم والثقافة وتضطلع بدورها الطبيعي اقليميا ودوليا.وتطرق اللقاء، كذلك، إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين مؤكدا على على ضرورة توسيعها لتشمل مجالات واعدة وفق فكر مستقل جديد وتصورات غير تقليدية.واتفق الرئيسان في هذا السياق، على تكثيف آليات وفرص الاتصال والتشاور والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.كما مثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص بعض الملفات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق للمسائل المطروحة على جدول أعمال القمة العربية.كما أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الجمعة بمقر اقامته بجدة، محادثة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية .وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة بين الشعبين التونسي والمصري وسبل مزيد دعمها وتطويرها، وذلك فق بلاغ لرئاسة الجمهورية .كما تم خلال هذا اللقاء تناول عدد من القضايا الاقليمية والدولية وضرورة العمل الجماعي لمواجهتها وتخطّيها.وكان رئيس الدولة قيس سعيد حل بعد ظهر امس الخميس، بمدينة جدة للمشاركة في الدورة ال32 للقمة العربية التي تلتئم اليوم الجمعة بحضور عدد هام من الزعماء والقادة العرب.وسيتباحث القادة في 32 مشروع قرار أبرزها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة والضفة الغربية ،وأزمة السودان والملف السوري خاصة في ما يتعلق بإعادة الإعمار، والاوضاع في لبنان، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية.