الإطاحة بمنظم عمليات هجرة سرية بالمهدية محكوم بالسجن لأربع سنوات (الحرس الوطني)

ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمهدية القبض على شخص مفتش عنه لفائدة محكمة الاستئناف بالمنستير من أجل " تكوين وفاق يهدف لاجتياز الحدود البحرية خلسة " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة في بلاغ.





