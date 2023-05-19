ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمهدية القبض على شخص مفتش عنه لفائدة محكمة الاستئناف بالمنستير من أجل " تكوين وفاق يهدف لاجتياز الحدود البحرية خلسة " وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الجمعة في بلاغ.
الإطاحة بمنظم عمليات هجرة سرية بالمهدية محكوم بالسجن لأربع سنوات (الحرس الوطني)
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