لسعد اليعقوبي: الهيئة الادارية لجامعة التعليم الثانوي لم تتوصل الى قرار نهائي وتقرر استئناف اشغالها اليوم الجمعة

قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح اعلامي ليلة الخميس"لقد قررت الهيئة الادارية التي لم تتوصل الى قرار نهائي تعليق اشغالها الليلة و استئنافها غدا الجمعة".



واشار اليعقوبي الى ان اشغال الهيئة الادارية التي تواصلت لنحو 13 ساعة منذ العاشرة من صباح الخميس الى ان الهيئة لم تتوصل الى قرار نهائي بعد نقاش مطول تمحور بالخصوص حول تقدم المفاوضات مع وزارة التربية وحول كل السيناريوهات الممكنة وتقييم مسار التفاوض بعد قرار قرار ابقاء الهيئة المفتوحة منذ الاسبوع الفارط.

وتابع ان النقاش سيتواصل في الحمامات في ظل تواصل المفاوضات مع الوزارة وتواصل نقاش محتوى المفاوضات، معربا عن الامل في التوصل عند انتهاء الهيئة الادارية الى راي يكون في خدمة القطاع وفي خدمة مصالح القطاع ومطالبه.

وعبر عن رجاء الهيئة ان يواصل الطرف الحكومي التفاوض قائلا " نأمل ان يستثمر رفع اشغال الهيئة الادارية الليلة الى يوم الغد في المفاوضات وفي حوارات اخرى مع وزارة التربية توصل الى حلول والى انهاء الازمة بشكل نهائي".

وذكر بان الجامعة كانت حذرت من الذهاب الى آخر وقت للتفاوض وان المفاوضات المبكرة هي طاولة المفاوضات المريحة "التي نلتقي حولها"، مشيرا إلى أن الهيئة حذرت أيضا من التعطل منذ بداية السنة الدراسية وكانت النتيجة "اننا خسرنا قرابة 6 اشهر كان يمكن استثمارها حتى لا نصل الى هذا الوضع" وفق تعبيره.

وتابع القول" المفاوضات تقدمت في المدة الاخيرة وقدمت لنا مقترحات بدات تتطور بشكل جدي" معبرا عن أمله في ان "تتفاعل المقترحات مع التنقيحات الضرورية التي تبحث عنها الهيئة الادارية خاصة وانها بابقائها على الهيئة الادارية مفتوحة منذ الاسبوع الماضي وبقرارها تعليق اشغالها إلى يوم الغد تعطي الدليل على جديتها في البحث عن حلول تستجيب لتطلعات المدرسين وتنهي الازمة بما يجعل السنة الدراسية في مأمن".

واضاف "نحن لا نبحث عن حل لزملائنا على حساب السنة الدراسية ولا نبحث عن حل لانقاذ السنة الدراسية على حساب زملائنا، بل نريد حلا شاملا ونهائيا يراوح بين الجانبين".

ولاحظ من جهة اخرى ان تواصل النقاش صلب الهيئة الادارية لنحو 13 ساعة مرده "تخوفات وعدم ارتقاء ما قدمه الطرف الحكومي الى المستوى المطلوب وقراءة لسيناريوهات متعددة وفيه حرص على البحث على حلول وعلى مقترحات وهو ما يمثل الجانب الايجابي في نضال قطاع التعليم الثانوي".



