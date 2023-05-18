وزيرة الأسرة تقرّر الغلق المؤقت لمركز الترفيه للطفل والعائلة بالعمران الأعلى

قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، ، مساء اليوم الخميس الغلق المؤقت لمركز الترفيه للطفل والعائلة بالعمران الأعلى بالعاصمة الى حين تأمين شروط السلامة للأطفال والإطارات.



وجاء قرار الغلق إثر زيارة تفقّد أدتها الوزيرة إلى المركز الذي لا يحتوي على مرافق وإنّما فضاءات سائبة كما أن وضعيته العقارية لا تسمح للوزارة بالتدخل قصد صيانته وتهيئته.

واستند القرار إلى أن المساحة الخارجية للمركز أضحت عرضة لبعض الممارسات الخارجة عن القانون التي من شأنها تهديد سلامة الأطفال المترددين على المؤسسة والإطارات العاملة بها.

واطّلعت الوزيرة في زيارتها على الفضاء الذي يمسح أكثر من 13 ألف متر مربع ويضمّ بناية تمسح حوالي 200 متر مربع وتستغلّ كنادي أطفال مطلعة على الإشكاليّة العقاريّة التي تمنع تدخّل الوزارة لصيانته وتهيئته في الوضعية الراهنة.

و قرّرت في السياق ذاته، توزيع 5 إطارات تربوية و3 عملة بهذا الفضاء على مؤسسات الطفولة الأخرى إلى حين تسوية وضعيّة المركز وإعادة تهيئته وتجهيزه واستغلاله كفضاء نموذجيّ لفائدة الأطفال والأسر بمنطقة العمران الأعلى في ظروف آمنة وفق شروط السلامة ومعايير الجودة.









