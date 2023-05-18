ارتفاع اجمالي عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس مع موفى مارس 2023 الى 6 مليارات دينار

ارتفع اجمالي عائدات الشركات المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، بنسبة 2ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ليبلغ 6 مليار دينار مقابل 4ر5 مليار دينار.



ويظهر اخر تقرير لمؤشرات نشاط الشركات المدرجة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، ان 68 بالمائة من الشركات، التي نشرت مؤشراتها المالية، حتى موفى مارس 2023، اي 50 شركة من جملة 74، قد حسنت من مداخيلها مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

واستحوذت العشرون شركة والتي تمثل "توننداكس 20" على 8ر2 مليار دينار، اي 47 بالمائة من اجمالي المداخيل، بزيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.



// تطور العائدات حسب القطاعات في القطاع المالي

بلغ الناتج البنكي الصافي للبنوك الـ 12 المدرجة بالبورصة 652 1 مليون دينار، خلال الربع الأول من عام 2023 ، مقابل 446 1 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 2ر14 بالمائة.



وارتفع الدخل الإجمالي الصافي لشركات الايجار السبع المدرجة بنسبة 8ر2 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ليصل إلى 3ر12 مليون دينار مقابل 12 مليون دينار.



وزادت القيمة الجملية للمنح التي تصدرها شركات التامين الست المدرجة بالبورصة، بشكل طفيف ناهز 7ر1 بالمائة الى ما قدره 439 مليون دينار مقابل 432 مليون دينار.



وقد تحسن بشكل عام العائد الاجمالي للقطاع المالي في الثلاثي الاول من سنة 2023 بنسبة1ر11 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية.



وفي قطاع مواد الاستهلاك، فقد تطور الدخل الاجمالي لاكبر ثلاث مجمعات تنشط في مجال الصناعات الغذائية (بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس)، بنسبة 1ر8 بالمائة ليمر من 474 1 مليون دينار الى 364 1 مليون دينار. وفي نفس المجموعة، عرف رقم المعاملات الاجمالي لوكلاء السيارات الخمسة المدرجين بالبورصة، زيادة بنسبة 19 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 ليصل الى 245 مليون دينار مقابل 206 مليون دينار في الثلاثي الاول 2022



وفي قطاع الخدمات للمستهلك، فقد ارتفع رقم المعاملات الاجمالي لاكبر علامتي توزيع مدرجتين بالبوصة، مونوبري والمغازة العامة، بنسبة 5ر8 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، ليبلغ 399 مليون دينار مقابل 368 مليون دينار

ويشير المصدر ذاته الى ان دخل سبعة قطاعات من اجمالي تسعة سجل زيادة، وقد شهد قطاع الصحة اهم ارتفاع بنسبة 4ر36 بالمائة يليه قطاع الخدمات للمستهلك بما يعادل 1ر15 بالمائة. وعاد اهم انخفاض الى قطاع مواد البناء الاساسية بتراجع قدره 8ر14 بالمائة.



تطور المؤشر المرجعي لبورصة تونس

سجل المؤشر المرجعي لبورصة الاوراق المالية بتونس "توننداكس" ارتفاعا بنسبة 24ر0 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 مقابل مردود بنسبة 88ر0 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022، فيما انخفض مؤشر "توننداكس 20" خلال نفس الفترة، بشكل طفيف بلغ 32ر0 بالمائة مقابل ارتفاع في حدود 32ر1 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2022











