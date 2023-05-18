رئيس الجمهورية قيس سعيد يحل بمدينة جدة للمشاركة في الدورة ال32 للقمة العربية

حل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الخميس، بمدينة جدة للمشاركة في الدورة ال32 للقمة العربية التي تلتئم غدا الجمعة بحضور عدد هام من الزعماء والقادة العرب.وكان في استقبال رئيس الدولة بمطار جدة الملكي، نائب امير منطقة مكة الامير بدر بن سلطان، والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ، وسفير تونس في السعودية هشام الفوراتي.وتتميز الدورة العادية الحالية بمشاركة الجمهورية العربية السورية لاول مرة منذ 12 عاما .وستكون الملفات الامنية والاقتصادية، والمستجدات في الاراضي الفلسطينية، والازمة السياسية في لبنان، والتصعيد في السودان، وقضية اللاجئين السورين، اهم القضايا المطروحة على قادة وزعماء المنطقة في قمتهم هذه .يشار الى ان القمة ال31 كانت انعقدت في الجزائر في نوفمبر 2022 بعد انقطاع استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كوروناواستهل رئيس الجمهورية زيارته إلى المملكة العربية السعودية بإجراء محادثة، مساء اليوم الخميس 18 ماي 2023 بمقر الإقامة بجدة، مع الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد قيس سعيد، مجددا، على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية وستبقى في دائرة الاهتمام، وشدّد، أيضا، على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.وتناول اللقاء، كذلك، علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وفلسطين وأهمية تعزيز فرص وآليات التشاور والتنسيق الثنائي.