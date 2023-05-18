صفاقس: الغرفة الجهوية لأرباب المخابز تعلن عن دخول منظوريها في إضراب مفتوح بداية من 5 جوان القادم

أعلنت الغرفة الجهوية لأرباب المخابز بصفاقس، عقب اجتماعها اليوم الخميس، بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، عن دخول منظوريها في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم 5 جوان القادم، إلى جانب إقرارها تسريح العملة، ومقاطعة تزويد المؤسسات العموميّة، وذلك على خلفية عدم إيفاء سلطة الإشراف بوعودها المتكرّرة في ما يتعلق بصرف المستحقات أصحاب المخابز المتخلدة منذ 14 شهرا، وفق رئيس الغرفة الجهوية لأرباب المخابز بصفاقس عبودة البرشاني.

وأضاف البرشاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذا القرار يأتي أيضا على خلفية ما يتعرض له قطاع المخابز من هجمة شرسة من طرف الهيئة الوطنية لسلامة التغذية، وما ترتب عن ذلك من محاضر وإقتراحات غلق، على حدّ قوله.

ودعا، في هذا الصدد، سلطة الإشراف إلى الالتزام بوعودها خاصة في ما يتعلق بصرف المستحقات المالية لارباب المخابز المتخلدة بذمتها منذ 14 شهرا، والحد من الهجمة الشرسة المسلطة على أصحاب المخابز من قبل الهيئة الوطنية لسلامةالتغذية.

وفي ذات الإطار،

وفي ذات الإطار، أرجع رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بكونكت بصفاقس والجنوب، سالم البادري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، النقص الفادح في مادتي الفارينة والسميد منذ اكثر من 3 اشهر بكامل الجهات، إلى ضعف كمية القمح التي تستوردها الدولة.

وقال البادري " ان الاشكال يكمن في إعطاء المطاحن الاولوية في التزود بمادة الفارينة الى المخابز المصنفة المختصة في صنع الخبز الكبير صنف "أ" والخبز "الباقات صنف "ج" باستعمال الفارينة المدعمة، في حين ان الخبز الرفيع الذي تختص في صنعه المخابز غير المصنفة باستعمال الفارينة الرفيعة "بي آس 7 -"، ويعادل في شكله خبز "الباقات صنف ج"، يشهد اقبالا ورواجا كبيرين لدى المواطنين من حيث تنافسية الجودة مقارنة بالخبز "الباقات صنف ج"، وفق تأكيده.

وأشار إلى أنّ جهة صفاقس تضمّ حوالي 120 مخبزة مصنّفة مختصّة في صنع خبز "الباقات صنف ج" بمادة الفارينة المدعمة، مقابل اكثر من 130 مخبزة غير مصنفة تعمل على توفير حوالي 70 بالمائة من الخبز الرفيع بمادة الفارينة الرفيعة "بي آس 7 -"، داعيا سلطة الاشراف الى الايفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المهنة وباعثي مشاريع المخابز غير المصنفة او ما يعرف بالمخابز العصرية، من أجل الحفاظ على ديمومة عملهم وتوفير الخبز الرفيع للمواطنين.

يذكر أنّ المجمع المهني للمخابز العصرية بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، قد أعرب في بيان أصدره مساء أمس الأربعاء، عن قلقه الشديد إزاء تواصل النقص الكبير في التزود بمادتي الفارينة والسميد منذ أكثر من 3 اشهر في كامل تراب الجمهورية، مما ادى الى غلق العديد من المخابز، داعيا الدولة ممثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الى احترام التزاماتها تجاه اصحاب المهنة، من اجل الحفاظ على ديمومة عملهم وتفادي تدهور الوضع، وفق نصّ البيان.



