تونس تسجل فائضا للميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري بقيمة 4ر82 مليون دينار موفى مارس 2023

حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري لتونس مع موفي شهر مارس 2023، فائضا بقيمة 4ر82 مليون دينار لكنه سجل تقلصا بنسبة 7ر9 بالمائة مقارنة بالفائض المحقق خلال نفس الفترة من سنة 2022 والبالغ 3ر91 مليون دينار.



وصدّرت تونس، وفق بيانات ضمنها المرصد الوطني للفلاحة ضمن نشريته لشهر ماي 2023، قرابة 4ر8 الف طن بقيمة 161 مليون دينار. علما وانه تم تسجيل تراجع طفيف في اسعار التصدير الى 19 دينار/ كلغ مقابل 4ر19 دينار/كلغ خلال سنة 2022.



وتتشكل سلة الصادرات التونسية من الاسماك والقشريات والمصبرات وشبه المصبرات وغطت 37 وجهة تصدرتها ايطاليا بحصة تقارب 36 بالمائة تليها ليبيا بنحو 6ر20 بالمائة والامارات بنسبة 5ر14 بالمائة واسبانيا بنسبة 8 بالمائة.



وورّدت تونس مع موفي مارس 2023، حوالي 3ر14 الف طن من منتوجات الصيد البحري بقيمة 3ر78 مليون دينار في ظل ارتفاع طفيف للاسعار من 6ر4 دينار لكل كلغ الى 5ر5 دينار لكل كلغ علما وان سلة الواردات تتضمن اساسا الاسماك المجمدة الموجهة للتصنيع.







