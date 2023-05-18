تونس صدرت اكثر 100 الف طن من التمور بقيمة ناهزت 600 مليون دينار

صدّرت تونس منذ انطلاق موسم تصدير التمور لسنة 2023، قرابة 1ر100 الف طن بقيمة 4ر599 مليون دينار، اي بتراجع بنسبة 3ر2 بالمائة على مستوى الحجم و 4ر4 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بموسم 2021-2022.





وسجل متوسط سعر تسويق التمور، وفق بيانات اوردها المرصد الوطني للفلاحية في نشريته لشهر ماي 2023، ارتفاعا بنسبة 2ر2 بالمائة ليبلغ 99ر5 دينار للكيلوغرام مقبال 86ر5 كيلوغرام خلال نفس الفترة من الموسم الماضي.



واستحوذت دقلة النور على 1ر88 بالمائة من اجمالي الكميات المصدرة عبر حصة قاربت 2ر88 الف طن بقيمة جملية ناهزت 4ر569 مليون دينار



وتصدرت المغرب قائمة موردي التمور التونسية بحصة تقارب 1ر21 بالمائة خلال 7 اشهر من موسم تصدير التمور تليها ايطاليا بنحو 3ر7 بالمائة وفرنسا بحصة تقارب 9ر6 بالمائة







