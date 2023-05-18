دورة تونس كيا للتنس - عزيز دوقاز يخرج من الدور ربع النهائي امام الياباني شو شيمابوكورو

خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوغاز المصنف 232 عالميا اليوم الخميس من الدور ربع النهائي لدورة تونس كيا للتنس ذات 75 نقطة التي ينظمها نادي التنس بتونس بجوائز مالية قيمتها 85 الف دولار وذلك اثر خسارته امام الياباني شو شيمابوكورو المصنف 234 عالميا بنتيجة 1-2 (6-2 و5-7 و3-6).

وكان عزيز دوغاز فاز في الدورين السابقين على مواطنه مالك الجزيري المصنف 624 عالميا 2-صفر والارجنتيني تياغو اوغيستان المصنف 150 عالميا بنتيجة 2-صفر.







