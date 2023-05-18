بن عروس: لقاء توعوي تحسيسي برادس حول " سبل التواصل بين الاخصائي والولي لضمان نجاعة تأهيل اطفال التوحد"

في اطار التعاون بين الشبكة الجزائرية للتنوع العصبي وجمعية "فرح" لادماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة بتونس، نظّمت جمعية "فرح"، اليوم الخميس، لقاء توعويا تحسيسيا بدار الجمعيات برادس من ولاية بن عروس، حضره عدد من المختصين والأطباء النفسانيين والمتابعين لأطفال التوحّد والاولياء من منظوري الجمعية، حول " سبل التواصل بين الاخصائي و الولي لضمان نجاعة تأهيل اطفال التوحد".

واكد الدكتور عبد الرحمان عزيزو، رئيس الشبكة الجزائرية للتنوع العصبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء بالمناسبة ، على وجود إشكال في العمل الجماعي بين الأولياء والأخصائيين المتابعين لحالة طفل التوحد من الأطباء النفسانيين والمختصين في تقويم النطق والمتعهدين بالطفل عموما بما يعيق إدماج اطفال التوحد في الأسرة والمجتمع ويحول دون تحقيق النتائج المرجوة من المتابعة.

وأفاد بأن اللقاء يعد مناسبة لرصد افكار الأولياء ومحاولة تصحيحها قدر الإمكان بما يضمن مشاركة أفضل لهم في فريق العملـ والتمكّن من التقنيات والأدوات والآليات الكفيلة بمساعدة طفل التوحّد من الاندماج في محيطه.

ومن جانبه، شدّد أستاذ علم النفس في جامعة مستغانم الجزائرية، عضو الشبكة الجزائرية للتنوع العصبي، قويدر بن احمد، في تصريح مماثل لـ(وات) على ضرورة ملاءمة المحيط ككل مع حاجيات طفل التوحد، وتوجيه الأولياء لتبني الممارسات الصحيحة في التعامل مع أبنائهم، معربا عن الامل في أن يفضي اللقاء الى تبني بروتوكول عمل بين الأخصائيين والأولياء يشمل الاتفاق حول المفاهيم، والمسارات، والاليات، والأدوات، والممارسات الواجب اتباعها في التعامل مع هذه الفئة من المجتمع.

واعتبر، في سياق متصل، أن أبرز المحاور التي يتعين ان تؤخذ بعين الاعتبار في دراسة الحالة النفسية والصحية والاجتماعية لطفل التوحد هي الوضع النفسي للاولياء، وتمدرس اطفال التوحد، ومستقبل هذه الفئة.

رئيس جمعية "فرح" لادماج أطفال التوحد وذوي الاحتياجات الخاصة، ناجي ساسي، أكد، من ناحيته، على أهمية وجود بروتوكول تعامل بين الأخصائيين والاولياء للمتابعة الصحية والنفسية لاطفال التوحد، بما يضمن افضل النتائج لادماج الطفل في البيت والمدرسة والمجتمع.

يشار إلى ان التعاون بين جمعية" فرح" والشبكة الجزائرية للتنوع العصبي، لم يتوقف حتى زمن جائحة "كوفيد 19"، حيث تولت كل من الشبكة والجمعية تأطير الأولياء عن بعد وتنفيذ برنامج تدريبي توعوي تحت عنوان " أمهات عربيات متوحدات ضد التوحد"، وفق ما اكده المشاركون في هذا اللقاء.



