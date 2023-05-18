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"التدخين بلاء .. والحركة دواء" شعار يوم وطني تحسيسي الأحد 28 ماي بكافة ولايات الجمهورية

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 16:20 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تنظم وزارتا الصحة والشباب والرياضة الأحد 28 ماي 2023 بكل ولايات الجمهورية يوما وطنيا تحسيسيا "التنشيط العائلي" تحت شعار "التدخين بلاء .. والحركة دواء".

وتهدف هذه التظاهرة، وفق بلاغ مشترك للوزارتين صادر اليوم الخميس، إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة للوقاية من مضار التدخين، من خلال تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات رسم بدور الشباب حول الرياضة ومكافحة التدخين وورشات تحسيسية تستهدف كل الفئات العمرية لحمايتهم من العواقب الصحية المدمرة لهذه الآفة.

كما يشمل اليوم الوطني التحسيسي المفتوح عيادات تقييم حالات الإدمان على النيكوتين والمساعدة على الإقلاع عن التدخين، حسب ذات المصدر.

وأشار البلاغ الى أن تنظيم اليوم الوطني التحسيسي "التنشيط العائلي" تحت شعار "التدخين بلاء .. والحركة دواء"، يتنزل في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير السارية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الموافق ليوم 31 ماي من كل سنة.

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