بنزرت: انطلاق  فعاليات الدورة 22  لمعرض بنزرت الدولي

انطلقت، بداية من اليوم الخميس وإلى غاية 4 جوان المقبل، فعاليات الدورة 22 لمعرض بنزرت الدولي الذي ينظّمه سنويا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت بفضاء العرض المطل على ضفاف المتوسط بالمنطقة السياحية سيدي سالم ببنزرت الشمالية.

وذكر عضو لجنة التنظيم العام للمعرض، مهدي براطلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه عقب نجاح الدورة التاسيسية الأولى لمعرض بنزرت للفلاحة الملتئم مؤخرا، عملت لجنة تنظيم المعرض في الدورة الحالية لمعرض بنزرت الدولي، على تأثيث أكثر من 70 جناح لفائدة كبرى المؤسسات والشركات والمحلات والحرفيين والحرفيات ولاسيما الباعثين الشبان من اغلب جهات البلاد، لتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها في أحسن الظروف، وتأكيدا على ما يتميز به المعرض من مكانة وعراقة وطنيا وجهويا، وفق تعبيره.

ولاحظ أن ادارة المعرض واصلت العمل أيضا على توفير جميع حاجيات زوار المعرض، بما من شانه مزيد اضفاء حركية تنموية ومجتمعية متجددة على المنطقة والولاية ككلّ، وذلك من خلال توفير أغلب المنتجات والسلع التي يبحث عنها المستهلك من اثاث وملابس وديكور ولوازم افراح، علاوة على تخصيص حيّز بارز للباس الوطني وللصناعات التقليدية، وذلك بجودة عالية وأسعار تفاضلية.

يشار إلى أن هيئة منظمة الأعراف المشرفة على المعرض أعدت طيلة أيام الدورة فقرات تنشيطية وترفيهية يومية موجّهة للكبار والصغار، وفق المصدر نفسه .





