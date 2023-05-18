توافق رؤساء الكتل على اختيار ممثليهم في مكتب مجلس النواب

خُصّص اجتماع لرؤساء الكتل، اليوم الخميس، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، للنظر في اختيار المسؤوليات بمكتب المجلس، طبق أحكام الفصل 31 من النظام الداخلي الذّي ينصّ على أن "يتمّ اعتماد النواب المساعدين للرئيس، ما عدى نائبَيْه، بالتمثيل النسبي. وللكُتل الأكثر أعضاء، الأولوية في اختيار المسؤوليات بالتناوب واحدة بواحدة. ويُراعى في ذلك حصة مجموع غير المُنتمين."



وقد أفضى الإجتماع، وفق بلاغ للبرلمان، إلى "توافق بين رؤساء الكتل، على اختيار ممثليهم في المسؤوليات في مكتب المجلس، ومن المنتظر أن يتم

الإعلان عن ذلك خلال الجلسة العامة التي تنعقد اليوم بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر".



يُذكر أن مكتب المجلس يتكوّن، حسب الفصل 40 من النظام الداخلي، من رئيس مجلس نواب الشعب، رئيسا ومـن نائبيْه ومن عشرة نواب مساعدين للرئيس وهم:

▪️ نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون التّشريع،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع رئاسة الجمهورية والحكومة،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالإعلام والاتصال،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بالتصرّف العام،

▪️نائب مساعد للرئيس مكلّف بالإصلاحات الكبرى،

▪️نائب مساعد للرئيس مُكلّف بشؤون النواب.





