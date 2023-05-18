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سيدي بوزيد: انطلاق عمل الشباك الموحد لفائدة حجيج الولاية

Publié le Jeudi 18 Mai 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انطلقت اليوم الخميس، خدمات شباك موحد لفائدة حجيج ولاية سيدي بوزيد، وذلك بالمركب الشبابي 17 ديسمبر، وببادرة من المندوبية الجهوية للشؤون الدينية والمصالح الجهوية المعنية.

وتضمنت خدمات الشباك الموحد، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد مسعودة حسني "وات"، تقديم العديد من الخدمات الإدارية والارشادات على غرار التلاقيح وصرف الأموال الخاصة بالإقامة، وأوضحت انه سيتواصل الى حدود يوم غد الجمعة وذلك لفائدة 353 حاجا وحاجة من مختلف معتمديات الولاية.

وأشارت الى انه تم تخصيص رحلتين الى البقاع المقدمة من مطار صفاقس طينة تنطلق الأولى يوم 10 جوان القادم، على ان تكون اول رحلة عودة يوم 4 جويلية القادم.

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