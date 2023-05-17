تونس والهند توقّعان برنامجا للتعاون الثقافي للسنوات 2023 - 2026

وقّعت تونس، ممثلة في وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي والهند ممثلة في أوصاف سعيد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات وشؤون المغتربين، برنامجا للتعاون الثقافي للسنوات 2023-2026.



وجرى حفل توقيع برنامج التعاون الثقافي بين البلديْن، مساء اليوم الأربعاء بمقرّ وزارة الشؤون الثقافية بالقصبة، بحضور سفير جمهورية الهند بتونس "نغولخام جاثوم غانغتي" وعددا من الإطارات بوزارة الشؤون الثقافية.



ويشمل برنامج التعاون الممضى بين الطرفين مجالات الموسيقى والرقص والفنون الركحية والمعارض والندوات والملتقيات وعلم الآثار والمكتبات والمتاحف الآداب والبحث والتوثيق والأنثروبولوجيا والمهرجانات.



واتفق الجانبان على تكثيف مجالات التعاون في مجال الإنتاج السينمائي المشترك واستقطاب صنّاع السينما الهندية لتصوير أفلامهم في بعض المناطق التونسية، وهو ما سيساعد على استعادة مكانة تونس كوجهة للتصوير السينمائي.



وتحادث الطرفان عن إمكانية دبلجة عدد من الأفلام التونسية باللهجة الهندية، وهو ما سيمكّن من الترويج للثقافة التونسية في الهند، بالإضافة إلى تبادل المعارض الفنية التشكيلية. كما تمّ الاتفاق على تكثيف الدورات التكوينية لا سيّما في مجال مسرح الطفل وتنظيم أسابيع ثقافية تونسية هندية منها بالخصوص أسابيع للعروض السينمائية.



وقالت وزيرة الشؤون الثقافية في كلمتها، إن هذا البرنامج يكرّس الاتفاق الثقافي المبرم بين البلدين بنيودلهي بتاريخ 24 جوان 1996، مبرزة أنه "برنامج مهمّ ويكتسي طابعا رمزيا حيث يجمع بين حضارتين متباعدتين جغرافيا ومتقاربتين في مدى إشعاعهما وتأثيرهما استراتيجيا وثقافيا منذ بدايات التاريخ وبواكير الإنسانية الأولى".



واعتبرت أن هذا البرنامج سيمكّن من بعث آليات مشتركة لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة للشباب وللمبدعين والمتلقين من كلا البلدين.



ووصفت حياة قطاط القرمازي برنامج التعاون الثقافي بـ "المهم والعملي" وهو برنامج يعبّر عن عمق العلاقات بين تونس والهند التي تعود لسنة 1958.



من جانبه، عبّر أوصاف سعيد عن إعجابه بتونس التي يزورها للمرة الأولى. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الجانب التونسي في عديد القطاعات.

وثمّن توقيع برنامج هذا التعاون الثقافي مع تونس، مبرزا أن هذا التبادل الثقافي سيمشل عديد المجالات الثقافية والفنية . كما عبّر عن اعتزامه استقطاب صنّاع السينما الهندية لتصوير أفلامهم في تونس.



