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الكاف: وضع خطّة جهويّة لتأمين الموسم السياحي الصيفي وحماية الغابات

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 22:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وضعت السلط الجهوية بولاية الكاف خطّة جهويّة تتضمّن جملة من العناصر استعدادا للموسم السياحي الصيفي وتوفير كل أسباب النجاح له، إلى جانب إجراءات عملية لحماية الغابات والحد من انتشار الحرائق فيها ومقاومتها.

ويرتكز البرنامج الجديد، الذي وقع إقراره أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمل انعقدت في الغرض بمقر الولاية، على تكثيف برامج النظافة والعناية بالمحيط، والتوقي من الحرائق، ومقاومة مختلف مصادر الازعاج، وتكثيف حملات الرقابة والردع ضدّ المخالفين، إلى جانب تأمين برنامج العطلة الآمنة، وتفعيل نشاط فرق مراقبة المنشآت السياحية.
بدورها، أكّدت مصالح الغابات والحماية المدنية، خلال الجلسة، على اتخاذها إجراءات عملية موازية للحدّ من انتشار الحرائق ومقاومتها بهدف حماية الثروة الغابية ضدّ هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الفارطة وأتلفت مئات الهكتارات من الغطاء الغابي، وسيتم العمل على توفير أجهزة الاطفاء، وكميات من المياه، ومسح الطرائد النارية، وتكثيف المراقبة المستدامة، وتركيز نقاط تدخل متقدمة ببعض المناطق وخاصة بالقرب من الجبال.


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