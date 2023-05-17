Babnet

وزير الخارجية يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الاربعاء ، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة الثانية والثلاثين للقمة العربية، المقرر عقدها بمدينة جدة بتاريخ 19 ماي الجاري.

كما شارك عمّار، وفق بلاغ صادر عن الوزارة ، في الاجتماع الوزاري لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات المكونة من ترويكا القمة والمجلس الوزاري، وفي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتحديث وتطوير وتعزيز جامعة الدول العربية.

وكانت للوزير سلسلة من المحادثات مع عدد من نظرائه وزراء الخارجية العرب، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، إضافة الى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا المدرجة على الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266748


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:23 16:05 12:23 05:10 03:27
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 38 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1525°-1521°-1623°-1621°-17
  • Avoirs en devises
    21621,7

  • (16 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33500 DT        1$ =3,06900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 Mai)   1012,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    