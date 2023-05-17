الالعاب الافريقية الشاطئية 2023 - اجتماعات مكثفة لبحث سير التحضيرات من ناحية الاتصالات والبث التلفزي والاقامة ومرافق عمل الاعلاميين

قبل خمسة اسابيع من اعطاء اشارة انطلاق النسخة الثانية لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل كثفت اللجنة المنظمة للالعاب برئاسة محرز بوصيان رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية اجتماعاتها واتصالاتها لمتابعة سير التحضيرات في مختلف الجوانب التنظيمية .



وقد مثلت مواضيع الاتصالات والبث التلفزي وظروف عمل الصحفيين خلال الالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) فضلا عن اقامة واعاشة ضيوف تونس من رسميين ورياضيين واعلاميين محاور اهتمامات اللجنة المنظمة للنسخة الثانية للالعاب الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023) خلال يومي الثلاثاء والاربعاء.



وفي هذا الاطار انعقد امس بمقر وزارة تكنولوجيات الاتصال اجتماع للنظر في سيرالتحضيرات لتنظيم العاب ( الحمامات 2023) من ناحية تحديد الحاجيات الضرورية لتامين البث التلفزي للالعاب والتغطية الصحفية للدورة وما سيحتاجه الاعلاميون بمختلف الوسائل الاعلامية من اذاعة وتلفزة وصحافة مكتوبة ووكالات انباء وكافة الاطراف المعنية بتغطية الالعاب وذلك من جهة مرافق وتجهيزات تقنية اتصالية وتغطية بشبكة الانترنات .



وحضر الاجتماع بالخصوص محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية رئيس اللجنة المنظمة وشوقي الشيحي رئيس لجنة تكنولوجيات الاتصال التابعة للجنة التنظيم وعدد من اطارات اللجنة المنظمة وممثلين عن وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) (الشريك الاعلامي الرسمي للالعاب) وعن الديوان الوطني للارسال التلفزي و الاذاعي والتلفزة التونسية .



وتم التاكيد خلال الاجتماع على ان يتم توفير التسهيلات اللازمة لعمل الاعلاميين التونسيين وممثلي مختلف وسائل الاعلام الافريقية التي ستغطي الدورة سواء في المركز الاعلامي الرئيسي او مواقع التباري .

كما تم التطرق الى جوانب تتعلق بتغطية الفعاليات الموازية للدورة واجتماعات الجلسة العامة لجمعية اللجان الاولمبية الافريقية والجلة العامة لجمعية الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية وكذلك الاحتفال باليوم الاولمبي الافريقي .



كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور على ضوء تطور سير التحضيرات وضبط الاعداد النهائية لاعضاء الوفود المشاركة والاعلاميين المعتمدين رسميا وكذلك ما ستعلن عنه مختلف الاطراف المعنية بالدورة من حاجيات محددة لانجاز عملها.



ومن جهة اخرى ادى وفد من اللجنة المنظمة للالعاب اليوم زيارة الى الحمامات لمعاينة فضاءات الاقامة بمنطقة ياسمين الحمامات وتهيئة المرافق اللازمة ذات العلاقة باقامة الرياضيين والاعلاميين وفضاءات عمل الصحفيين من مركز الاعلامي رئيسي وقاعة للندوات وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بمختلف اطراف الدورة.

وتم التاكيد خلال اجتماع انعقد للغرض بين مممثلين عن اللجنة المنظمة للالعاب ومسؤولي فنادق اقامة مختلف وفود الرياضيين والاعلاميين على ضرورة ان تكون الخدمات المقدمة لضيوف مدينة الحمامات من نوعية جيدة في مختلف الجوانب ذات العلاقة بالاقامة والاعاشة وفضاءات العمل بما يعزز اسباب النجاح التنظيمي للدورة .

وشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة الاعلام والاقامة والاستقبال التابعة للجنة المنظمة ومنسق الالعاب ووكالة تونس افريقيا للانباء الشريك الاعلامي الرسمي للدورة الافريقية الشاطئية ( الحمامات 2023).



ويذكر ان مدينة الحمامات تستضيف من 23 الى 30 جوان المقبل دورة الالعاب الافريقية الشاطئية. وينتظر ان يشارك فيها قرابة 1400 ضيف من رسميين ورياضيين وفنيين واعلاميين ومرافقين .



