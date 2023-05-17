مدنين: يوم محلي تحسيسي لدفع لاستثمار بجربة حومة السوق في إطار خطة جهوية لغرس ثقافة المبادرة الخاصة لدى الشباب

انتظم، اليوم الأربعاء، بمقر بلدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين، يوم تحسيسي محلي للاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، وذلك في اطار سلسلة من الأيام التحسيسيّة ستشمل مختلف معتمديات الجهة ضمن خطّة ضبطتها اللجنة الجهوية للاستثمار لكامل سنة 2023 بهدف ارساء ثقافة دفع المبادرة الخاصة لدى الشباب، وتقريب مختلف هياكل المساندة والتمويل لحاملي افكار المشاريع، مع تعميم الاحاطة والمرافقة والتوجيه والتعريف بخدمات هياكل مساندة الاستثمار، وفق المدير الجهوي للتنمية بمدنين وليد التريكي.

وتمثّل هذه الأيام التحسيسية للاستثمار خطوة أولى ضمن برنامج الخطة المعتمدة ستعقبها أيام تحسيسية مع المنظّمات المهنية للتعريف بمناخ الاستثمار والتوجهات والخيارات الاستراتيجية في المنوال التنموي، ثم ايام قطاعية أولها يوم 11 جويلية وسيهتم بالاستثمار في الفلاحة والصيد البحري، ووسيخصّص يوم آخر للاستثمار في الصناعات المعملية والخدمات المرتبطة بها، الى جانب لقاءات مع ابناء الجهة المقيمين بالخارج لتعزيز مساهمتهم في القطاعات المنتجة والاستثمار الخاص، ويوم خاص بالفئات الهشة.

وستتوّج كل هذه الأعمال بيوم جهوي للشراكة والتمويل ينتظر أن ينتظم في شهر أكتوبر ستعرض فيه مشاريع متعدّدة، كما ضبطت هياكل المساندة أكثر من 150 بطاقة مشروع وزعت على المشاركين في الايام التحسيسية بهدف ان يتبنى الشباب عددا منها لانجازها، وتتعلق بمميزات الجهة التنافسية في المنظومات الاقتصادية مثل منظومات الزيتون، والصيد البحري، والطاقة البلديلة، والمواد الانشائية، والسياحة البديلة، والصناعات التقليدية والتي تمثل مكامن للاستثمار بالجهة.

ومثّل هذا اليوم المحلي التحسيسي بجربة حومة السوق مناسبة لعرض مكامن الاستثمار والميزات التفاضلية بجربة حومة السوق، والتعريف بمناخ الاستثمار وآليات التمويل، الى جانب الحوافز الممنوحة في مجال الاسثمار في قطاع الفلاحة وفي الصناعة وفي الصناعات التقليدية وهياكل التمويل، وطريقة الاستفادة من التمويل الذاتي للشباب وغيرها.

وحضر هذا اليوم التحسيسي عدد كبير من الشباب الذين طرحوا عدة اشكالات اعترضتهم من تجارب خاصة في سياق انجاز مشاريعهم وخاصة على مستوى طول وتعقد الاجراءات الادارية، وغياب التمويل الذاتي للشاب، وصعوبة الاستثمار على الشريط الساحلي، ومشكل الملك العمومي البحري، وغياب المعلومة.

وثمّن المشاركون هذه المبادرة التي أتاحت لهم فرصة للتواصل ولاستكشاف عدة قوانين واليات جديدة، وتوضيح عدة نقاط عالقة في اذهان الشباب، الى جانب ربط صلة مع هياكل المساندة والتمويل، وطرح اشكالاتهم التي سيتم النظر فيها من خلال بطاقات المشاركة التي تم وضعها على ذمة الشباب لتقديم افكار مشاريعهم واشكالياتهم المطروحة لدراستها، وبحث حلول لها في اللقاءات القطاعية او في اليوم الجهوي للاستثمار.



