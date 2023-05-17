المنستير: توقيع اتفاقية خصوصية لدار الخدمات بطبلبة والإعلان عن فوز الجهة بـ3 دور خدمات رقمية بعنوان سنة 2023

مثّلت متابعة دور الخدمات بالجهة محور جلسة عمل انتظمت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية المنستير بإشراف والي الجهة وحضور ممثلي مختلف الإدارات الجهوية المعنية.

وأمضى كل من والي المنستير، المنذر بن سيك علي، وممثلي كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتأمين على المرض على اتفاقية خصوصيّة لدار الخدمات بطبلبة، وتم بالمناسبة اقتراح دعم هذه الدار التي افتتحت بتاريخ 8 سبتمبر 2014 بعون ثان عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو إضافة يوم عمل آخر.

ووضعت خلال جلسة اليوم اللمسات الأخيرة للإستعداد لفتح دار الخدمات بزرمدين والمتعلقة بتوفير أعوان يمثلون كلّ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتأمين على المرض، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإدارة الجهوية للتكوين والتشغيل، والقباضة المالية.

وأنجزت دار الخدمات بزرمدين منذ سنة 2018 بمواصفات عالية وتعدّ 10 شبابيك علاوة على فضاء استقبال، حسب المنسقة الجهوية لدور الخدمات بولاية المنستير فاتن الماجري العلويني.

وأعلنت المنسّقة الجهوية لدور الخدمات، خلال الجلسة، عن فوز ولاية المنستير بـ3 دور خدمات رقمية بعنوان سنة 2023 بكل من بلديات الوردانين، وعميرة الحجاج، والبقالطة، في حين لم يسعف بلدية قصيبة المديوني الحظ هذه المرّة.

وتعدّ تجربة دار الخدمات بمعتمدية بنبلبة، التي افتتحت يوم 9 فيفري 2023 ناجحة، وهو ما تؤكده المؤشرات الايجابية المتعلّقة بها وفق والي المنستير الذي أبرز أنّ إحداث دور الخدمات يتنزل في إطار سياسة الدولة لتكريس اللامركزية، وتقريب الخدمات من المواطن، وحل مشكل الاكتظاظ والقضاء على البيروقراطية والاقتصاد في الطاقة، وربح الوقت.

وأكد من جهته الكاتب العام بولاية المنستير، سمير الرايس، على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتداخلة بالجهة لإنجاح تركيز دور الخدمات التي استثمرت الدولة في بنائها علاوة على اقتراحه تنظيم أيام تحسيسية حول بطاقة الهوية الرقمية -بطاقة الدفع الالكتروني.



