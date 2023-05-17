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ضبط ثلاثة أشخاص ضالعين في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة بكل من المهدية وصفاقس

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ألقت فرقة الإرشاد البحري بالمهدية، القبض على منظمين اثنين مفتش عنهما، من أجل تكوين وفاق يهدف الى مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة، وذلك في اطار الإطاحة بالشبكات والعناصر المساهمة بالتنظيم والوساطة، وفق بلاغ نشره اليوم الاربعاء المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبايلي.

كما أورد الجبابلي، أن فرقة الإرشاد البحري بصفاقس، احتفظت بمنظم عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، مفتش عنه من أجل "تكوين وفاق يهدف الى مساعدة أشخاص على اجتياز الحدود البحرية خلسة" ومن أجل "تكوين عصابة مفسدين"، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة ست سنوات.


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