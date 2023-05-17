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الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة 21 قبل الأخيرة

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 53 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة 21، قبل الأخيرة، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، والتي ستقام لقاءاتها، على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين، انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال:

السبت 20 ماي
المجموعة الثانية
في ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - الملعب القابسي
في ملعب بن عروس المعشب
نادي سبورتينغ بن عروس - مكارم المهدية
في ملعب حمام الأنف المعشب
النادي الرياضي بحمام الأنف - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب 2 مارس
الملعب الرياضي الصفاقسي - القلعة الرياضية
الملعب يحدد لاحق ودون حضور جمهور
القوافل الرياضية بقفصة - الجمعية الرياضية بجربة
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - نادي سبورتينغ المكنين

الأحد 21 ماي
المجموعة الأولى
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل - المستقبل الرياضي بالمرسى
في ملعب المحمدية الاصطناعي
المستقبل الرياضي بالمحمدية - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي - الأمل الرياضي بالرقبة
في ملعب حمدة العواني
الشبيبة الرياضية القيروانية - جندوبة الرياضية
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس - نادي أولمبيك مدنين
في ملعب مصطفى الدوري
الأمل الرياضي بجربة - النادي الرياضي القربي

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