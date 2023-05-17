الاولمبي الباجي يرفض نقل نهائي كاس تونس الى ملعب حمادي العقربي برادس

وقال الاولمبي الباجي ان هذا التعيين تم دون التشاور والتنسيق مع الهيئة المديرة مطالبا بإعادة النظر في مكان تعيين المقابلة بملعب محايد أو الإبقاء على الملعب المحدد سابقا تكريسا لمبدأ تكافؤ الحظوظ بين الفريقين.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت امس الثلاثاء عن اقامة الدور النهائي لمسابقة كاس تونس لموسم 2022-2023 المقرر يوم الاحد 28 ماي الحالي بملعب حمادي العقربي برادس عوضا عن ملعب الطيب المهيري بصفاقس مشيرة الى انه تم اتخاذ هذا القرار بعد التشاور والتنسيق بين العديد من الأطراف المتداخلة وفي ظل تزامن الدور النهائي مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس النادي الصفاقسي.