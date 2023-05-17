تطاوين :دعوة الى احداث مؤسسة خاصة بصيانة واستغلال المنشات الرياضية

تطرقت الندوة الجهوية التي نظمتها الادارة الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين حول حوكمة استغلال وصيانة المنشات الرياضية " الواقع والحلول" الى اهمية المحافظة على المنشات الرياضية في الولاية من مخاطر الاهمال والضرر وذلك بايجاد اطار مؤسساتي خاص بها يسهر على رعايتها وبرمجة انشطتها ويثمن دورها الرياضي في المدن كما في الارياف.



ودعا والي الجهة حافظ الفيتوري بالمناسبة المشاركين من ممثلي مختلف الاندية والجمعيات الرياضية في الجهة الى تقديم مقترحات عملية وبناءة تراعي خصوصيات الجهة وتحفظ المكاسب الرياضية الهامة التي تحققت في الجهة وتدعيمها.



وكانت الادارة الجهوية للشباب والرياضة قدمت في مستهل هذه الندوة عرضا مفصلا عن كل المنشات الرياضية المنجزة في الجهة. وافادت بان الدولة استثمرت في القطاع الرياضي اكثر من 28 مليون دينار منذ سنة 2011 الى الان صرفت في احداث وتهيئة الملاعب الرياضية البلدية التي اصبحت في كل المعتمديات معشبة تحيط باغلبها مدارج شاسعة واحداث 8 ملاعب احياء اضافة الى ثلاث قاعات رياضية في غمراسن ورمادة والصمار وقاعة كبرى ومسبح بلدي اولمبي في مدينة تطاوين.



واشار العرض الى محدودية الامكانات المادية لبلديات الجهة وعجزها على تحمل مصاريف الصيانة والتسيير من ذلك حوالي 300 الف دينار سنويا لصيانة وتسيير المنشات الرياضية في منطقة بلدية تطاوين وحدها. كما اشار الى عديد الاضافات والبرامج الجديدة من ذلك احداث ملعب بلدي في معتمدية بني مهيرة المحدثة سنة 2017 واعادة تهيئة ملعب عبدالحكيم المقدميني في مدينة تطاوين بحوالي 4,7 مليون دينار,

هذا وكان وزير الشباب والرياضة قال في تصريح سابق لمراسل "وات في الجهة على هامش زيارته مؤخرا للولاية ان الوزارة بصدد البحث عن الحلول القانونية والاقتصادية لحل هذه المشاكل من ذلك التوجه الى بعث وكالة لصيانة المنشات الرياضية والوزارة بصدد الاعداد لها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتعتني بصيانة كافة المنشات الرياضية ولا سيما منها المكلفة مثل المسابح التي تحتاج للصيانة بصفة دورية ومن خلال هذه الوكالة يمكن تجاوز مسالة الصيانة على حد قوله.



