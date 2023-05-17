Babnet

المنتخب التونسي للأواسط يتحول الى الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 07:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أنهى المنتخب التونسي للأواسط لكرة القدم استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما المقررة بالأرجنتين من 20 ماي الجاري الى 11 جوان القادم حيث شد ابناء المدرب منتصر الوحيشي الرحال يوم الثلاثاء نحو بيونس آيرس عبر روما في رحلة عادية.

ويقود وفد المنتخب التونسي وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أنيس المومني عضو المكتب الجامعي.
وللاشارة فقد سبق وفد المنتخب الى الأرجنتين منذ يومين رئيس دائرة المنتخبات الوطنية وأخصائي التغذية لتامين كل الجوانب اللوجستية والمادية حتى تكون الإقامة في أحسن الظروف على غرار التراتيب التنظيمية المعمول بها مع منتخب الاكابر.

يذكر ان المنتخب التونسي يخوض نهائيات كاس العالم ضمن المجموعة الخامسة، وسيستهل مغامرته المونديالية بمواجهة انقلترا يوم الاثنين 22 ماي الجاري قبل ان يلاقي في الجولة الثانية العراق يوم الخميس 25 منه على ان يختتم سلسلة مبارياته في الدور الاول بالتباري مع اوروغواي يوم الاحد 28 ماي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266713


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 17 ماي 2023 | 27 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:23 16:05 12:23 05:10 03:27
Babnet
17°
 Babnet24° Babnet % 67 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1625°-1622°-1621°-1624°-18
  • Avoirs en devises
    21621,7

  • (16 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33500 DT        1$ =3,06900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 Mai)   1012,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    