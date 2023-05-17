المنتخب التونسي للأواسط يتحول الى الأرجنتين للمشاركة في كأس العالم

أنهى المنتخب التونسي للأواسط لكرة القدم استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 عاما المقررة بالأرجنتين من 20 ماي الجاري الى 11 جوان القادم حيث شد ابناء المدرب منتصر الوحيشي الرحال يوم الثلاثاء نحو بيونس آيرس عبر روما في رحلة عادية.



ويقود وفد المنتخب التونسي وفق ما اوردته الجامعة التونسية لكرة القدم عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أنيس المومني عضو المكتب الجامعي.

وللاشارة فقد سبق وفد المنتخب الى الأرجنتين منذ يومين رئيس دائرة المنتخبات الوطنية وأخصائي التغذية لتامين كل الجوانب اللوجستية والمادية حتى تكون الإقامة في أحسن الظروف على غرار التراتيب التنظيمية المعمول بها مع منتخب الاكابر.



يذكر ان المنتخب التونسي يخوض نهائيات كاس العالم ضمن المجموعة الخامسة، وسيستهل مغامرته المونديالية بمواجهة انقلترا يوم الاثنين 22 ماي الجاري قبل ان يلاقي في الجولة الثانية العراق يوم الخميس 25 منه على ان يختتم سلسلة مبارياته في الدور الاول بالتباري مع اوروغواي يوم الاحد 28 ماي.





