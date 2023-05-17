مجلس وزاري في القصبة حول استراتيجية الحد من الكوارث والنظافة في تونس

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في ملفي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل الى أفق 2030 (إطار سِنداي)، والنظافة في تونس.وجاء في بلاغ اعلامي للحكومة أن وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في قدمت مستهل المجلس، عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل الى أفق 2030، التي تم اعدادها مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي ومكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبصفة تشاركية مع مختلف الهياكل والوزارات المعنية.وحسب البلاغ تهدف هذه الاستراتيجية الى " تعزيز وتطوير القدرات الوطنية والجهوية والمحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإلى وضع خطة عمل للحد من هذه المخاطر".وتم خلال المجلس الوزاري عرض البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث المقترح لتنفيذ هذه الاستراتيجية.من جهتها أكدت رئيسة الحكومة ضرورة تضافر جهود الأطراف المتدخلة، لتقديم عدد من مقترحات لاثراء محاور هذه الاستراتيجية، وعرضها لاحقا على المصادقة خلال مجلس وزاري قادم.من جهة اخرى أشارت نجلاء بودن إلى أهمية الاستعدادات لتنظيم المنتدى العربي الافريقي الأول للعلوم والتكنولوجيا في مجال الحد من مخاطر الكوارث في تونس في المنتصف الثاني من سنة 2023.وتم خلال هذا المجلس استعراض ملف النظافة في تونس خاصة في ما يتعلق باجراءات واهداف استراتيجية التصرف الدائري والمندمج والقطاعي في النفايات.واستعرضت وزيرة البيئة المخططات القطاعية للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك وتعميم التسميد العضوي واعادة استعمال المياه المعالجة اضافة للتصرف المندمج والمستدام في نفايات البناء والهدم.وأكدت رئيسة الحكومة على أهمية الاستعداد الأمثل للاستحقاقات البيئية القادمة و على ضرورة انخراط كل القطاعات في التصرف الدائري للنفايات، كما أكدت على أهمية اعداد مشروع مجلة البيئة الجديد.