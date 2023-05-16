علي البنزرتي يقدم استقالته من رئاسة الجامعة التونسية لكرة السلة والمكتب الجامعي يرفضها ويقرر تعليق مقابلات الدور النهائي للبطولة المحترفة وكأس تونس للاكابر

اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم الثلاثاء ان كتابتها العامة سجلت ورود مراسلة من رئيس الجامعة علي البنزرتي ضمنها استقالته من منصبه.



واضاف المصدر ذاته في بلاغ تلقت "وات" نسخة منه انه تبعا لذلك دعت الكتابة العامة للجامعة اعضاء المكتب الجامعي لاجتماع طارئ مساء اليوم الثلاثاء عن بعد عبر الفيديو للنظر في هذه الاستقالة مشيرة الى ان اعضاء المكتب الجامعي قرروا بالاجماع رفض هذه الاستقالة.

وقالت الجامعة ان علي البنزرتي استعرض في المراسلة التي ضمنها استقالته الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار حيث ذكر أنه "كان طيلة الفترة الأخيرة ضحية حملات تجييش وتحريض واضحة من بعض الأطراف المعلومة وغير المعلومة خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن وصل الأمر إثر المقابلة الأولى ضمن سلسلة الدور النهائي للبطولة المحترفة أكابر إلى تهديد سلامته الجسدية والمادية، له ولعائلته، وهي تطورات قامت مصالح وزارة الداخلية بمعاينتها وبالتعهد بالملف".

وتابعت ان "المكتب الجامعي قرر ايضا تعليق مقابلات الدور النهائي للبطولة المحترفة أكابر وكأس تونس أكابر إلى حين استكمال الأبحاث من قبل السلط الأمنية والقضائية وانتظار تحرك سلطة الإشراف من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بوضع حد لهذه التجاوزات وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الرياضة وتنظيم المقابلات الرياضية بعيدا عن كل مظاهر العنف والتعصب".

وجاء في ختام البلاغ ان أعضاء المكتب الجامعي جددوا تضامنهم التام مع رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة ووقوفهم صفا واحدا في سبيل خدمة كرة السلة التونسية الذي يمثل الهدف الأوحد للمكتب الجامعي.



