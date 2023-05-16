التعادل السلبي يحسم مباراة النادي الصفاقسي والاتحاد المنستيري

تعادل النادي الصفاقسي مع الاتحاد المنستيري بلا اهداف في المباراة التي اقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب الطيب المهيري بصفاقس في الدفعة الاولى من منافسات الجولة السابعة لمجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وعجز الفريقان في تحويل المحاولات الهجومية التي اتيحت لهما على امتداد فترات اللقاء الى اهداف بعد ان وقف الحارسان ايمن دحمان وبشير بن سعيد حاجزا منيعا امام اهتزاز الشباك. وأهدر النادي الصفاقسي فرصة ثمينة لاخذ الفارق حين اضاع في الدقيقة 45 ضربة جزاء اعلنها حكم اللقاء اسامة رزق الله اثر الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد (الفار) الا ان كرة اشرف الحباسي ارتطمت بالقائم الايمن.

ورفع الاتحاد المنستيري رصيده الى 12 نقطة منفرد بالمركز الرابع مؤقتا في حين رفع النادي الصفاقسي رصيده الى 10 نقاط محافظا على المركز السادس في جدول الترتيب العام.



الثلاثاء 16 ماي 2023

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الاتحاد المنستيري صفر-صفر



بقية برنامج مباريات الجولة

السبت 20 ماي 2023

ملعب باجة (س 16)

الاولمبي الباجي-النجم الساحلي

الاحد 21 ماي 2023

ملعب بن قردان (س 16)

اتحاد بن قردان-النادي الافريقي

الثلاثاء 23 ماي 2023

ملعب حمادي العقربي برادس (س 17)

الترجي الرياضي-اتحاد تطاوين



الترتيب المؤقت

ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 18 6 5 0 1 7 2

2-النادي الافريقي 14 6 4 1 1 7 2

3 -اتحاد بن قردان 13 6 3 1 2 8 7

4-الاتحاد المنستيري 12 7 2 2 3 8 7

5-الترجي الرياضي 11 6 2 1 3 4 6

6-النادي الصفاقسي 10 7 2 3 2 5 3

7-الاولمبي الباجي 9 6 2 1 3 4 5

8-اتحاد تطاوين 3 6 0 1 5 2 13









