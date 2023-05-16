تونس تشارك ممثلة في وزير النقل في فعاليات الدورة 17 لمعرض ومؤتمر الشرق الاوسط للسكك الحديدية بأبو ظبي

تشارك تونس ممثلة في وفد ترأسه وزير النقل ربيع المجيدي في الدورة 17 لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية بأبوظبي المنعقد يومي 15 و 16 ماي 2023 في ظل توقع حضور زهاء 6 ألاف مشارك و 300 جهة عارضة.



وافتتح التظاهرة نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والتي حضرها عدد من المسؤولين الاقليميين وعدد من وزراء النقل والرؤساء التنفيذيين لشركات النقل الحديدي العالمية والمصنعين في مجال النقل الحديدي.



وعقد المجيدي ، على هامش المؤتمر، لقاءات مع وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي ووزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي ورئيس دائرة البلديات والنقل بحكومة أبوظبي محمد علي الشرفاء.



واستعرض المجيدي خلال هذه اللقاءات، سبل التعاون في مجالات النقل واللوجستية، وتحديدا مجال النقل الحديدي، والآليات الكفيلة بدعمها وتعزيزها.



وأبرز اهمية قطاع النقل الحديدي ضمن برامج التنمية في تونس باعتباره رافعة للتنمية الشاملة في المستقبل بمختلف ابعادها الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب قدرة هذا القطاع على تحقيق الاهداف البيئية والمناخية التي تشكل هدفاً استراتيجياً وطنيا واقليميا.



واطلع المجيدي خلال جولته في معرض السكة الحديدية الذي احتضنه مركز أبوظبي الدولي للمعارض برفقة كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية والرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة،على التطورات التي عرفتها صناعة النقل الحديدي.



وسيتم خلال المؤتمر استعراض آخر المستجدات العالمية بخصوص الشبكات الحديدية الرقمية واستعمال الطاقات النظيفة والهيدروجين الأخضر والتخطيط الاستراتيجي للنقل الحديدي للركاب والبضائع وربطها بالموانئ وتقنيات إنجازها وآليات تمويلها.





