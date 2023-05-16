قابس : متابعة الاستعدادات للامتحانات الوطنية

سيجتاز امتحان الباكالوريا بولاية قابس خلال دورة هذه السنة 4478 تلميذا وتلميذة يتوزعون الى 3630 تلميذ وتلميذة من المعاهد العمومية و678 من المعاهد الخاصة و170 مترشحا ومترشحة بصفة فردية .وسؤمن عملية الاشراف ومرافبة الامتحانات 2035 أستاذا وأستاذة ب 24 مركزا للاختبارات الكتابية.

أما مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية فسيجتازها 2033 تلميذا وتلميذة من جملة 6351 تلميذة وتلميذة مرسمين بالسنة السادسة بالمدارس العمومية ينضاف اليهم 178 مترشحا ومترشحة من المدارس الخاصة من جملة 212 تلميذا وتلميذة مرسمين بهذه المدارس.

من جهة أخرى سيجتاز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 1300 تلميذ وتلميذة يتوزعون الى 1175 مترشحا ومترشحة من المدارس الاعدادية العمومية و125 مترشحا ومترشحة من المعاهد الخاصة.

أما عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي التقني فسيبلغ 13 مترشحا ومترشحة من بين 198 تلميذا وتلميذة مرسمين بالمدارس الاعادادية التقنية الأربعة بالجهة.

وقد مثلت متابعة الاستعدادات للامتحانات الوطنية محور الاهتمام في جلسة العمل المنعقدة اليوم باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس علي اللاني وتم التاكيد على تامين ظروف نجاح هذه الامتحانات طرق فيها الى كل المسائل التي شأنها انجاح هذه الامتحانات من ذلك اعداد مراكز الاختبارات الكتابية وتأمينها نات وتوفير العنصر البشري اللازم للمراقبة والاصلاح.





