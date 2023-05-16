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ملعب حمادي العقربي برادس يحتضن نهائي كاس تونس بين الترجي الرياضي و الاولمبي الباجي

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 15:42 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تعيين لقاء الدور النهائي لمسابقة كاس تونس لموسم 2022-2023 بملعب حمادي العقربي برادس وذلك يوم الاحد 28 ماي الجاري على ان يتم تحديد توقيت المباراة لاحقا.

وسيجمع لقاء الدور النهائي لكاس تونس نسخة -الهادي شاكر- بين الترجي الرياضي والاولمبي الباجي.

يذكر ان الدور النهائي لكاس تونس كان مقررا اقامته بملعب الطيب المهيري بصفاقس.

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي أنّ قرار تغيير الملعب تمّ اتخاذه بعد التشاور والتنسيق بين العديد من الأطراف المتداخلة وفي ظل تزامن الدور النهائي مع الاحتفالات بالذكرى الخامسة والتسعين لتأسيس النادي الرياضي الصفاقسي.

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